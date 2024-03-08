Нідерланди відправлять до Червоного моря фрегат для захисту суден від хуситів, - ЗМІ

Зазначається, що фрегат оснащений системою ППО та передбачається, що його головним завданням буде захист цивільних суден від повітряних загроз. Він діятиме у складі міжнародної операції Prosperity Guardian і має досягти акваторії Червоного моря до кінця березня.

За законом уряд Нідерландів зобов'язаний повідомити про своє рішення парламент. Він обговорить це рішення уряду, але скасувати його не зможе.

Атаки хуситів у Червоному морі

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС.

У відповідь на регулярні атаки бойовиків, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. 17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій. З того часу західна коаліція завдає регулярних ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, проте атаки бойовиків на кораблі не припиняються.

У лютому Європейський Союз розпочав військово-морську місію у Червоному морі під назвою Eunavfor Aspides для захисту судноплавства у цьому регіоні.

1 березня військові США збили випущені у бік Червоного моря крилаті ракети та безпілотник.

2 березня у Червоному морі затонуло атаковане єменськими хуситами судно "Рубімар". Це перший корабель, який пішов на дно після атаки бойовиків.