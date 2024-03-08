Нидерланды отправят в Красное море фрегат для защиты судов от хуситов, - СМИ

Отмечается, что фрегат оснащен системой ПВО и предполагается, что его главной задачей будет защита гражданских судов от воздушных угроз. Он будет действовать в составе международной операции Prosperity Guardian и должен достичь акватории Красного моря к концу марта.

По закону правительство Нидерландов обязано уведомить о своем решении парламент. Он обсудит это решение правительства, но отменить его не сможет.

Атаки хуситов в Красном море

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАС.

В ответ на регулярные атаки боевиков, 12 января США и Британия впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. 17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций. С тех пор западная коалиция наносит регулярные удары по военным объектам хуситов в Йемене, однако атаки боевиков на корабли не прекращаются.

В феврале Европейский Союз начал военно-морскую миссию в Красном море под названием Eunavfor Aspides для защиты судоходства в этом регионе.

1 марта военные США сбили выпущенные в сторону Красного моря крылатые ракеты и беспилотник.

2 марта в Красном море затонуло атакованное йеменскими хуситами судно "Рубимар". Это первый корабль, который пошел на дно после атаки боевиков.