RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нидерланды отправят в Красное море фрегат для защиты судов от хуситов, - СМИ

Фото: Нидерланды отправят в Красное море фрегат для защиты судов (defensie.nl)
Автор: Константин Широкун

Нидерланды направят в Красное море фрегат Zr. Ms. Tromp с 200 военнослужащими для защиты гражданского судоходства. Официальное решение об отправке корабля правительство страны должно огласить сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

Отмечается, что фрегат оснащен системой ПВО и предполагается, что его главной задачей будет защита гражданских судов от воздушных угроз. Он будет действовать в составе международной операции Prosperity Guardian и должен достичь акватории Красного моря к концу марта.

По закону правительство Нидерландов обязано уведомить о своем решении парламент. Он обсудит это решение правительства, но отменить его не сможет.

Атаки хуситов в Красном море

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАС.

В ответ на регулярные атаки боевиков, 12 января США и Британия впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. 17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций. С тех пор западная коалиция наносит регулярные удары по военным объектам хуситов в Йемене, однако атаки боевиков на корабли не прекращаются.

В феврале Европейский Союз начал военно-морскую миссию в Красном море под названием Eunavfor Aspides для защиты судоходства в этом регионе.

1 марта военные США сбили выпущенные в сторону Красного моря крылатые ракеты и беспилотник.

2 марта в Красном море затонуло атакованное йеменскими хуситами судно "Рубимар". Это первый корабль, который пошел на дно после атаки боевиков.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йемен