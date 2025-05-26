Нідерланди відправили Україні останню партію винищувачів F-16

Нідерланди відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16. Вони вилетіли з авіабази "Фолькель" до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.
Як повідомили у відомстві, на авіабазі "Фолькель" був присутній міністр оборони країни Рубен Брекельманс. Він назвав це ностальгічним моментом, адже F-16 відігравали важливу роль для нідерландських Повітряних сил десятиліттями.
"Та нині, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас", - зазначив міністр.
Він наголосив, що у мирний час навчання на цих винищувачах триває роками, але українські пілоти та техніки змогли опанувати ці літаки "у рекордні терміни".
За його словами, F-16 вже допомогли українським військовим збивати крилаті ракети й дрони, тобто рятувати життя. Міністр додав, що ці літаки мають кращі технічні можливості й вищу виживаність у бою, ніж радянські, які досі використовувала Україна.
Як зазначили у Міноборони країни, загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі. Також вони продовжать передавати все необхідне для обслуговування F-16 - запчастини, боєприпаси та паливо.
Нагадаємо, Нідерланди, Данія та Бельгія очолили авіаційну коаліцію для надання Україні винищувачів F-16.
У липні 2024 року Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт до України 24 винищувачів F-16. Вже у серпні стало відомо, що Україна отримала перші літаки. Не повідомлялося, які країни та скільки винищувачів надали українським військовим.
Того ж місяця Україна втратила перший з отриманих винищувачів. Це сталося під час відбиття масованої атаки Росії 26 серпня.
Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський повідомляв, що до України прибула друга партія F-16 від Данії.
На початку року Зеленський після розмови з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом анонсував нові постачання F-16.
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