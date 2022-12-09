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Нідерланди виділять Україні фінанси на відновлення енергетики

Фото: Нідерланди виділять Україні фінанси на відновлення енергетики (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Уряд Нідерландів заявив про допомогу Україні в придбанні обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури на 20 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт уряду країни.

У документі уточнюється, що на допомогу будуть включені, у тому числі трансформатори, що перемикають блоки та кабелі, необхідні для відновлення енергопостачання.

Загалом Нідерланди виділили 180 млн євро, щоб допомогти Україні пережити зиму.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що кабінет міністрів Нідерландів виділяє 110 млн доларів для підготовки України до зими.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нідерланди передадуть 100 мільйонів євро новому Міжнародному фонду для України. Гроші використовуватимуть для підтримки ЗСУ.

Також президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте допомогу Україні у захисті нашої території, зокрема з неба.

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