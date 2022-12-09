RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нидерланды выделят Украине финансы на восстановление энергетики

Фото: Нидерланды выделят Украине финансы на восстановление энергетики (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Нидерландов заявило об оказании помощи Украине в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на 20 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства страны.

В документе уточняется, что в помощь будут включены, в том числе трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения.

В общей сложности Нидерланды выделили 180 млн евро, чтобы помочь Украине пережить зиму.

Напомним, 11 ноября стало известно, что кабинет министров Нидерландов выделяет 110 млн долларов для подготовки Украины к зиме.

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды передадут 100 миллионов евро в новый Международный фонд для Украины. Деньги будут использовать для поддержки ВСУ.

Также президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте помощь Украине в защите нашей территории, в том числе с неба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News