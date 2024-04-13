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Нідерланди тимчасово закрили посольство в Ірані

Нідерланди, Субота 13 квітня 2024 17:09
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Нідерланди тимчасово закрили посольство в Ірані Фото: Нідерланди закрили посольство в Ірані (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство закордонних справ Нідерландів тимчасово закрило посольства в Тегерані (Іран) та консульство в Ербілі (Ірак),

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.

МЗС Нідерландів рекомендувало громадянам і резидентам Нідерландів відкласти всі важливі та неважливі поїздки до Ізраїлю та автономного Курдистану в Іраку.

Поточний "помаранчевий" рівень небезпеки в обох регіонах вказує на те, що необхідні поїздки можливі, але міністерство вирішило активно перешкоджати будь-яким поїздкам в регіон через ескалацію напруженості між Іраном та Ізраїлем.

Посольство країни в Тегерані і консульство в Ербілі були тимчасово закриті для відвідування.

Міністерство також попередило про підвищений ризик ракетних обстрілів Ізраїлю та Іраку, а також терористичних атак в обох країнах, як помсту Ізраїлю за авіаудар по іранському посольству в Сирії.

Всі зустрічі, заплановані в обох закритих дипломатичних місіях Нідерландів, будуть перенесені, а їхні учасники будуть повідомлені про зміни. В основному це стосується людей, які подають документи на отримання візи. Дипломатичні місії продовжуватимуть виконувати інші функції.

Загострення між Іраном та Ізраїлем

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль своєю чергою попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території країна завдасть ударів у відповідь.

Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки, це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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