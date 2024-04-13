Нидерланды временно закрыли посольство в Иране

Министерство иностранных дел Нидерландов временно закрыло посольства в Тегеране (Иран) и консульство в Эрбиле (Ирак),

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times.

МИД Нидерландов рекомендовал гражданам и резидентам Нидерландов отложить все важные и неважные поездки в Израиль и автономный Курдистан в Ираке.

Текущий "оранжевый" уровень опасности в обоих регионах указывает на то, что необходимые поездки возможны, но министерство решило активно препятствовать любым поездкам в регион из-за эскалации напряженности между Ираном и Израилем.

Посольство страны в Тегеране и консульство в Эрбиле были временно закрыты для посещения.

Министерство также предупредило о повышенном риске ракетных обстрелов Израиля и Ирака, а также террористических атак в обеих странах, как месть Израиля за авиаудар по иранскому посольству в Сирии.

Все встречи, запланированные в обеих закрытых дипломатических миссиях Нидерландов, будут перенесены, а их участники будут уведомлены об изменениях. В основном это касается людей, которые подают документы на получение визы. Дипломатические миссии будут продолжать выполнять другие функции.