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Нідерланди та Румунія створять навчальний центр для українських фахівців F-16

Ілюстративне фото: Нідерланди та Румунія створять навчальний центр для українських фахівців F-16 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нідерланди домовились з Румунією створити навчальний центр для українського персоналу з технічного обслуговування літаків F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

Як пише відомство, на території Румунії вже розташований Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC). 

Угоду з приводу створення навчального центру для фахівців було підписано сьогодні, 8 травня, під час візиту голови Міністерства оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до свого колеги Ангели Тілвари.

Майбутній навчальний центр буде розташований на авіабазі Фетешті, де розташовується й EFTC. 

"Українці повністю розгортають F-16 для протиповітряної оборони. Ми бачимо щодня, наскільки це необхідно. Для цього потрібні не лише пілоти, але й добре підготовлений технічний персонал. Разом з Румунією ми зараз робимо наступний важливий крок до цього". - заявив Брекельманс. 

F-16 для України

Україна протягом тривалого часу просила західних союзників надати винищувачі F-16, підкреслюючи їхню важливість для захисту неба та посилення обороноздатності. Після вагань і обговорень Сполучені Штати Америки (США) та партнери погодилися передати літаки, а також розпочати підготовку українських пілотів.

У 2023-му було створено авіаційну коаліцію. Як пізніше пояснював президент Володимир Зеленський, Україні потрібно мінімум 128 винищувачі F-16.

Перші "пташки" прибули вже у 2024-му. У березні Зеленський заявив, що в Україна отримала нову партія винищувачів.

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РумуніяF-16Війна в Україні