Нідерланди та Румунія створять навчальний центр для українських фахівців F-16

Як пише відомство, на території Румунії вже розташований Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC).

Угоду з приводу створення навчального центру для фахівців було підписано сьогодні, 8 травня, під час візиту голови Міністерства оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до свого колеги Ангели Тілвари.

Майбутній навчальний центр буде розташований на авіабазі Фетешті, де розташовується й EFTC.

"Українці повністю розгортають F-16 для протиповітряної оборони. Ми бачимо щодня, наскільки це необхідно. Для цього потрібні не лише пілоти, але й добре підготовлений технічний персонал. Разом з Румунією ми зараз робимо наступний важливий крок до цього". - заявив Брекельманс.