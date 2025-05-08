Нідерланди та Румунія створять навчальний центр для українських фахівців F-16
Нідерланди домовились з Румунією створити навчальний центр для українського персоналу з технічного обслуговування літаків F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.
Як пише відомство, на території Румунії вже розташований Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC).
Угоду з приводу створення навчального центру для фахівців було підписано сьогодні, 8 травня, під час візиту голови Міністерства оборони Нідерландів Рубена Брекельманса до свого колеги Ангели Тілвари.
Майбутній навчальний центр буде розташований на авіабазі Фетешті, де розташовується й EFTC.
"Українці повністю розгортають F-16 для протиповітряної оборони. Ми бачимо щодня, наскільки це необхідно. Для цього потрібні не лише пілоти, але й добре підготовлений технічний персонал. Разом з Румунією ми зараз робимо наступний важливий крок до цього". - заявив Брекельманс.
F-16 для України
Україна протягом тривалого часу просила західних союзників надати винищувачі F-16, підкреслюючи їхню важливість для захисту неба та посилення обороноздатності. Після вагань і обговорень Сполучені Штати Америки (США) та партнери погодилися передати літаки, а також розпочати підготовку українських пілотів.
У 2023-му було створено авіаційну коаліцію. Як пізніше пояснював президент Володимир Зеленський, Україні потрібно мінімум 128 винищувачі F-16.
Перші "пташки" прибули вже у 2024-му. У березні Зеленський заявив, що в Україна отримала нову партія винищувачів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.