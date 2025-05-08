Нидерланды и Румыния создадут учебный центр для украинских специалистов F-16
Нидерланды договорились с Румынией создать учебный центр для украинского персонала по техническому обслуживанию самолетов F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.
Как пишет ведомство, на территории Румынии уже расположен Европейский учебный центр подготовки пилотов F-16 (EFTC).
Соглашение по поводу создания учебного центра для специалистов было подписано сегодня, 8 мая, во время визита главы Министерства обороны Нидерландов Рубена Брекельманса к своей коллеге Ангеле Тилваре.
Будущий учебный центр будет расположен на авиабазе Фетешти, где располагается и EFTC.
"Украинцы полностью разворачивают F-16 для противовоздушной обороны. Мы видим каждый день, насколько это необходимо. Для этого нужны не только пилоты, но и хорошо подготовленный технический персонал. Вместе с Румынией мы сейчас делаем следующий важный шаг к этому". - заявил Брекельманс.
F-16 для Украины
Украина в течение длительного времени просила западных союзников предоставить истребители F-16, подчеркивая их важность для защиты неба и усиления обороноспособности. После колебаний и обсуждений Соединенные Штаты Америки (США) и партнеры согласились передать самолеты, а также начать подготовку украинских пилотов.
В 2023-м была создана авиационная коалиция. Как позже объяснял президент Владимир Зеленский, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.
Первые "птички" прибыли уже в 2024-м. В марте Зеленский заявил, что Украина получила новую партию истребителей.
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