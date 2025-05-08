Нидерланды и Румыния создадут учебный центр для украинских специалистов F-16

Нидерланды договорились с Румынией создать учебный центр для украинского персонала по техническому обслуживанию самолетов F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов .

Как пишет ведомство, на территории Румынии уже расположен Европейский учебный центр подготовки пилотов F-16 (EFTC).

Соглашение по поводу создания учебного центра для специалистов было подписано сегодня, 8 мая, во время визита главы Министерства обороны Нидерландов Рубена Брекельманса к своей коллеге Ангеле Тилваре.

Будущий учебный центр будет расположен на авиабазе Фетешти, где располагается и EFTC.

"Украинцы полностью разворачивают F-16 для противовоздушной обороны. Мы видим каждый день, насколько это необходимо. Для этого нужны не только пилоты, но и хорошо подготовленный технический персонал. Вместе с Румынией мы сейчас делаем следующий важный шаг к этому". - заявил Брекельманс.