Нідерланди та Данія не постачатимуть Україні танки Leopard 2 , - ЗМІ

Уряди Нідерландів і Данії оголосили, що не будуть поставляти Leopard 2 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Як повідомляє видання, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, заявив, що його країна може надати 18 орендованих у Німеччини Leopard 2, які досі використовувалися в німецько-голландському батальйоні. Проте у Німеччині заявили, що ці танки недоступні для України.

В урядових колах Данії також заявили, що країна, яка володіє 44 танками найсучаснішої моделі Leopard 2A7, не надсилатиме їх Україні.

Окрім того, як зазначає видання, є ознаки того, що Фінляндія також не надась Україні танків, поки не вступить до НАТО.