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Нидерланды и Дания не будут поставлять Украине танки Leopard 2 , - СМИ

Фото: Нидерланды и Дания не будут поставлять Украине танки Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительства Нидерландов и Дании объявили, что не будут поставлять Leopard 2 Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Как сообщает издание, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может предоставить 18 арендованных у Германии Leopard 2, которые до сих пор использовались в немецко-голландском батальоне. Однако в Германии заявили, что эти танки недоступны для Украины.

В правительственных кругах Дании также заявили, что страна, владеющая 44 танками самой современной модели Leopard 2A7, не будет поставлять их Украине.

Кроме того, как отмечает издание, есть признаки того, что Финляндия также не предоставит Украине танков, пока не вступит в НАТО.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства, включая Нидерланды и Данию.

Также ранее мы писали, что правительство Германии отказало Нидерландам в поставках арендованных 18 боевых танков Leopard 2A6 Украине.

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