Нідерланди та Данія підготували перші два танки Leopard 2 для передачі Україні

"Перші два з 14 танків Leopard 2 A4 для України пройшли капітальний ремонт на німецькому заводі Rheinmetall. Нідерланди та Данія замовили ремонт цих танків минулого року. Тепер вони вирушать до Польщі для навчання українських військових", - йдеться у повідомленні оборонного відомства Нідерландів.

Зазначається, що найближчими місяцями Rheinmetall також підготує до розгортання ще 12 танків. Згідно з чинним графіком, танки з запчастинами та боєприпасами будуть доставлені в Україну цього літа.

У міністерстві оборони також нагадали, що Нідерланди входять до міжнародної танкової коаліції, яка постачає Україні бойові танки. Раніше Нідерланди закупили для України танки Leopard 1 разом із Данією та Німеччиною.

Танки Leopard 2 для України

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну союзники пообіцяли передати ЗСУ кілька моделей танків. Зокрема, кілька країн зобов'язалися передати танки Leopard 2. Такі танки також уже поставили, або найближчим часом передадуть Німеччина, Польща, Португалія, Іспанія, Нідерланди та Данія.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні 18 танків Leopard 2 . Декілька одиниць такої техніки було пошкоджено під час операцій на фронті. Ремонт таких танків продовжується. Його проводять союзники України, оскільки наша країна не має таких можливостей.