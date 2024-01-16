Нидерланды и Дания подготовили первые два танка Leopard 2 для передачи Украине

Нидерланды и Дания подготовили два первых танка Leopard 2 A4 для передачи вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Нидерландов.
"Первые два из 14 танков Leopard 2 A4 для Украины прошли капитальный ремонт на немецком заводе Rheinmetall. Нидерланды и Дания заказали ремонт этих танков в прошлом году. Теперь они отправятся в Польшу для обучения украинских военных", - говорится в сообщении оборонного ведомства Нидерландов.
Отмечается, что в ближайшие месяцы Rheinmetall также подготовит к развертыванию еще 12 танков. Согласно действующему графику, танки с запчастями и боеприпасами будут доставлены в Украину этим летом.
В министерстве обороны также напомнили, что Нидерланды входят в международную танковую коалицию, которая поставляет Украине боевые танки. Ранее Нидерланды закупили для Украины танки Leopard 1 вместе с Данией и Германией.
Танки Leopard 2 для Украины
С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину союзники пообещали передать ВСУ несколько моделей танков. В частности, несколько стран обязались передать танки Leopard 2. Такие танки также уже поставили, или в ближайшее время передадут Германия, Польша, Португалия, Испания, Нидерланды и Дания.
Ранее сообщалось, что Германия передала Украине 18 танков Leopard 2. Несколько единиц такой техники были повреждены во время операций на фронте. Ремонт таких танков продолжается. Его проводят союзники Украины, поскольку у нашей страны нет таких возможностей.
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