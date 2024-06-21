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Нідерланди спільно з іншою країною передадуть Україні систему Patriot

Архівне фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримає ще один зенітний ракетний комплекс Patriot. Його передадуть Нідерланди спільно зі ще однією країною.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.

Вона уточнила, що Нідерландам і ще одній країні вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему. Міністр працювала над цим деякий час. 

Оллонгрен заявила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом російським атакам. Міністр також додав, що Сполучені Штати Америки також працюють над тим, щоб ще більше допомогти українським військовим зусиллям.

Минулого тижня на зустрічі щодо Patriot у Брюсселі було складено ще один перелік допомоги Україні в її потребах з протиповітряної оборони. Міністр сказала, що "всі частини головоломки" лежали на столі".

При цьому чиновниця не повідомила, хто є іншою країною, яка допомагала Нідерландам із Patriot для України.

Україна потребує систем Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot має кілька ключових переваг. По-перше, він ефективний проти різних повітряних загроз, зокрема балістичних і крилатих ракет, а також літаків.

По-друге, Patriot має високу точність і дальність ураження, що дає змогу захищати великі міста і стратегічно важливі об'єкти.

У контексті війни з Росією, такі системи можуть істотно посилити протиповітряну оборону України, захищаючи критично важливі інфраструктури і знижуючи ризик авіаударів і ракетних атак.

Учора стало відомо, що Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення передати Україні одну систему ППО Patriot.

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