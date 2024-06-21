Нидерланды совместно с другой страной передадут Украине систему Patriot

Она уточнила, что Нидерландам и еще одной стране удалось собрать части, которые затем могут сформировать целостную систему. Министр работала над этим некоторое время.

Оллонгрен заявила, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для Украины, которая смогла таким образом противостоять многим российским атакам. Министр также добавил, что Соединенные Штаты Америки также работают над тем, чтобы еще больше помочь украинским военным усилиям.

На прошлой неделе на встрече по Patriot в Брюсселе был составлен еще один перечень помощи Украине в ее потребностях по противовоздушной обороне. Министр сказала, что "все части головоломки" лежали на столе".

При этом чиновница не сообщила, кто является другой страной, которая помогала Нидерландам с Patriot для Украины.

Украина нуждается в системах Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, он эффективен против различных воздушных угроз, в том числе баллистических и крылатых ракет, а также самолетов.

Во-вторых, Patriot обладает высокой точностью и дальностью поражения, что позволяет защищать крупные города и стратегически важные объекты.

В контексте войны с Россией, такие системы могут существенно усилить противовоздушную оборону Украины, защищая критически важные инфраструктуры и снижая риск авиаударов и ракетных атак.