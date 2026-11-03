Нідерланди шукають, як пришвидшити постачання Україні 500 ракет до Patriot

Міністерка назвала новину про пакет Patriot приємною і наголосила, що Гаага працює над прискоренням поставок.

"Ще один крок до схвалення великого пакета ракет Patriot для України, профінансованого європейськими грошима та європейськими союзниками. Міноборони разом з партнерами вивчає можливості пришвидшити постачання", - написала Єшилгьоз-Зегеріус.

Наприкінці жовтня Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot орієнтовно за 2,1 млрд доларів.

Американських грошей у цій угоді немає. Україна заплатить за ракети внесками Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART, а також коштами з кредиту ЄС на підтримку України. Виробником ракет є Lockheed Martin.