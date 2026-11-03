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Нідерланди шукають, як пришвидшити постачання Україні 500 ракет до Patriot

07:18 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)

Нідерланди разом з партнерами шукають способи пришвидшити постачання Україні ракет до систем Patriot. Йдеться про великий пакет, який фінансують європейські союзники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус у соцмережі X.

Міністерка назвала новину про пакет Patriot приємною і наголосила, що Гаага працює над прискоренням поставок.

"Ще один крок до схвалення великого пакета ракет Patriot для України, профінансованого європейськими грошима та європейськими союзниками. Міноборони разом з партнерами вивчає можливості пришвидшити постачання", - написала Єшилгьоз-Зегеріус.

Наприкінці жовтня Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot орієнтовно за 2,1 млрд доларів.

Американських грошей у цій угоді немає. Україна заплатить за ракети внесками Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART, а також коштами з кредиту ЄС на підтримку України. Виробником ракет є Lockheed Martin.

Нідерланди не єдині, хто намагається закрити дефіцит ракет для української ППО. Німеччина та Велика Британія шукають ракети до Patriot в арсеналах інших союзників, оскільки США передають Україні замало систем і боєприпасів до них. Відповідний план Берлін і Лондон хочуть представити партнерам на засіданні Рамштайну 17 листопада.

Затримки є і з американського боку. Зеленський розповідав, що Україна близько місяця чекає на підпис Гегсета щодо ракет для Patriot і NASAMS.

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