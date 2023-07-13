Нідерланди приєднаються до гарантій безпеки для України від G7, - глава МЗС

"Я вітаю декларацію G7 про підтримку України, включаючи оголошені заходи безпеки. Нідерланди приєднаються до цієї ініціативи та сприятимуть цим механізмам безпеки для України в тісній координації з міжнародними партнерами", - написав міністр.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, вчора, 12 липня, під час саміту НАТО лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для нашої країни.

Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія також вирішили підтримати декларацію щодо гарантій безпеки для України, яку погодили лідери "Великої сімки".

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені за рахунок двосторонніх договорів з партнерами.

Детальніше про гарантії безпеки для нашої країни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.