Нідерланди приєдналися до ІТ-коаліції України і зробили перший внесок

Зазначається, що Нідерланди доєдналися до ІТ-коаліції на останньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Новий учасник коаліції вже зробив внесок у розмірі 10 млн євро.

Також на "Рамштайні" Данія виділила 91 млн крон (понад 12 млн євро) на кіберзахист України. Ці кошти направлять на проєкти з кібербезпеки ЗСУ та Міноборони.

Додамо, що ІТ-коаліція - це спеціальне об'єднання держав у межах Контактної групи з питань оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію раніше зробили Естонія (500 тисяч євро) та Люксембург (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання.

Загалом до ІТ-коаліції приєдналися вже 11 країн: Україна, Бельгія, Великобританія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

Допомога для України від Нідерландів

Нідерланди після початку широкомасштабного вторгнення РФ надають Україні не лише оборонну, а й фінансову допомогу. Наприкінці листопада глава МЗС Нідерландів оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України у 2024 році.

Також Нідерланди надіслали Україні танки та іншу військову техніку, а разом з Данією очолили авіаційну коаліцію.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.