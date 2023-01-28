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Нідерландські мікрочипи надходять до Росії в обхід санкцій, - розслідування

Фото: Нідерланди постачають Росії мікрочипи в обхід санкцій (semiconductorforu.com)
Автор: Тетяна Степанова

Мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до Росії через посередників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільне розслідування NOS і Nieuwsuur.

"Незважаючи на жорсткі санкції, мікрочипи нідерландських компаній все одно потрапляють до Росії. Йдеться про мільйони штук від початку вторгнення в Україну до грудня включно", - йдеться у публікації.

Як повідомляється, розслідувачі отримали доступ до торгових даних, конфіденційних документів, поспілкувалися із залученими компаніями, урядовими установами, експертами та дослідниками.

За даними журналістів, кількасот поставок здійснено до трьох російських компаній, пов’язаних з оборонними підприємствами. У російській зброї також були виявлені "голландські" мікрочипи. Експорт відбувається через посередників.

Розслідувачі зауважили, що існує схема, коли невелика група китайських компаній отримує нідерландські чипи та експортує їх до РФ. Одна з таких компаній входить до санкційного списку США через поставки для російського оборонного комплексу. Незважаючи на жорсткі санкції, протягом останніх місяців не спостерігається зниження експорту.

Зазначено, що у Нідерландах діють провідні компанії в секторах напівпровідників і мікросхем, зокрема NXP і ASML.

У розслідуванні стверджується, що мікрочипи NXP нещодавно були знайдені на полі бою в Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що правоохоронні органи Нідерландів затримали чоловіка за підозрою у продажі мікрочипів Росії, незважаючи на те, що це заборонено міжнародними санкціями.

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