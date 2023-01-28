Нидерландские микрочипы поступают в Россию в обход санкций, - расследование

"Несмотря на жесткие санкции, микрочипы нидерландских компаний все равно попадают в Россию. Речь идет о миллионах штук с начала вторжения в Украину до декабря включительно", - говорится в публикации.

Как сообщается, расследователи получили доступ к торговым данным, конфиденциальным документам, пообщались с привлеченными компаниями, правительственными учреждениями, экспертами и исследователями.

По данным журналистов, несколько сотен поставок осуществлено до трех российских компаний, связанных с оборонными предприятиями. В русском оружии также были обнаружены "голландские" микрочипы. Экспорт проходит через посредников.

Расследователи отметили, что существует схема, когда небольшая группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в РФ. Одна из таких компаний входит в санкционный список США из-за поставок для российского оборонного комплекса. Несмотря на жесткие санкции, в последние месяцы не наблюдается снижения экспорта.

Отмечено, что в Нидерландах действуют ведущие компании в секторах полупроводников и микросхем, включая NXP и ASML.

В расследовании утверждается, что микрочипы NXP были недавно найдены на поле боя в Украине.