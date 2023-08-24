Нідерланди пообіцяли передати Україні два мінних тральщики

Нідерланди пообіцяли надати Україні два мінних тральщики після того, як Амстердам отримає заміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен .

"Кайса Оллонгрен висловила занепокоєння з приводу ситуації з безпекою навколо Чорного моря під час триденного візиту в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона назвала загрозу морських мін серйозною небезпекою.

"Чорне море стало небезпечним місцем через російську агресію. Дії проти міжнародного судноплавства і перевезення зерна становлять загрозу продовольчій безпеці. Це неприйнятно", - сказала міністр.

Допомога від Нідерландів

Тому країна вже пообіцяла надати Україні два мінних тральщики після того, як ВМС Нідерландів отримають заміну.

Наступного місяця Нідерланди планують почати підготовку екіпажу для цих кораблів. Проєкт реалізується спільно з Бельгією та іншими союзниками.

Ще Нідерланди пообіцяли направити українській владі 950 портативних пристроїв для дистанційного розмінування на додаток до 50 пристроїв, переданих раніше. Міноборони закуповує ці пристрої для України у промисловості.

Мінування України росіянами

Нагадаємо, з початку літа українські військові продовжують контрнаступ на окремих ділянках фронту. І однією із перешкод для просування є мінні поля, які обладнали окупанти.

Як зазначила сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, заміновану в Україні площу можна порівняти за розміром із Західною Німеччиною.

Також німецька чиновниця розповіла, що наша країна попросила обладнання Німеччини для розмінування територій.