Нидерланды пообещали передать Украине два минных тральщика
Нидерланды пообещали предоставить Украине два минных тральщика после того, как Амстердам получит замену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.
"Кайса Оллонгрен выразила обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью вокруг Черного моря во время трехдневного визита в Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она назвала угрозу морских мин серьезной опасностью.
"Черное море стало опасным местом из-за российской агрессии. Действия против международного судоходства и перевозки зерна представляют угрозу продовольственной безопасности. Это неприемлемо", - сказала министр.
Помощь от Нидерландов
Поэтому страна уже пообещала предоставить Украине два минных тральщика после того, как ВМС Нидерландов получат замену.
В следующем месяце Нидерланды планируют начать подготовку экипажа для этих кораблей. Проект реализуется совместно с Бельгией и другими союзниками.
Еще Нидерланды пообещали направить украинским властям 950 портативных устройств для дистанционного разминирования в дополнение к 50 устройствам, переданным ранее. Минобороны закупает эти устройства для Украины у промышленности.
Минирование Украины россиянами
Напомним, с начала лета украинские военные продолжают контрнаступление на отдельных участках фронта. И одним из препятствий для продвижения являются минные поля, которые оборудовали оккупанты.
Как отметила сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, заминированную в Украине площадь можно сравнить по размеру с Западной Германией.
Также немецкая чиновница рассказала, что наша страна попросила оборудование Германии для разминирования территорий.
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