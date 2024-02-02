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Нідерланди з початку вторгнення РФ направили до держбюджету України близько 300 млн євро

П'ятниця 02 лютого 2024 02:49
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Нідерланди з початку вторгнення РФ направили до держбюджету України близько 300 млн євро Фото: Нідерланди направили до держбюджету України близько 300 млн євро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З початку повномасштабного вторгнення РФ уряд Нідерландів направив до державного бюджету України близько 300 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення уряд та народ Нідерландів надають важливу та всебічну допомогу Україні. Залучення коштів у розмірі 300 млн євро для прямої підтримки бюджету стали суттєвим внеском у забезпечення макрофінансової стабільності в умовах невизначеності", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Під час зустрічі міністр фінансів Нідерландів Стівен ван Веєнберг з українським колегою привітав Україну з ухваленням лідерами ЄС пакету фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Також сторони наголосили, що вилучені активи Росії мають стати фундаментом для подальшого фінансування відновлення та української економічної стабільності у майбутньому. Міністр фінансів Нідерландів зазначив, що країни ЄС зараз активно проводять дискусії щодо можливості спрямування російських активів на користь України.

Допомога від Нідерландів України

Нідерланди після початку повномасштабного вторгнення РФ надають Україні не лише оборонну, а й фінансову допомогу. Наприкінці листопада глава МЗС Нідерландів оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України в 2024 році.

Також Нідерланди направили Україні танки та іншу військову техніку, а разом із Данією очолили авіаційну коаліцію.

22 грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни ухвалив рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

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