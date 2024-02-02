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Нидерланды с начала вторжения РФ направили в госбюджет Украины около 300 млн евро

Пятница 02 февраля 2024 02:49
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Нидерланды с начала вторжения РФ направили в госбюджет Украины около 300 млн евро Фото: Нидерланды направили в госбюджет Украины около 300 млн евро (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

С начала полномасштабного вторжения РФ правительство Нидерландов направило в государственный бюджет Украины около 300 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"С первых дней полномасштабного российского вторжения правительство и народ Нидерландов оказывают важную и всестороннюю помощь Украине. Привлечение средств в размере 300 млн евро для прямой поддержки бюджета стали существенным вкладом в обеспечение макрофинансовой стабильности в условиях неопределенности", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В ходе встречи министр финансов Нидерландов Стивен ван Веенберг с украинским коллегой поздравил Украину с принятием лидерами ЕС пакета финансовой помощи в размере 50 млрд евро в рамках Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Также стороны подчеркнули, что изъятые активы России должны стать фундаментом для дальнейшего финансирования восстановления и украинской экономической стабильности в будущем. Министр финансов Нидерландов отметил, что страны ЕС сейчас активно проводят дискуссии о возможности направления российских активов в пользу Украины.

Помощь от Нидерландов Украине

Нидерланды после начала полномасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонную, но и финансовую помощь. В конце ноября глава МИД Нидерландов объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2024 году.

Также Нидерланды направили Украине танки и другую военную технику, а вместе с Данией возглавили авиационную коалицию.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

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