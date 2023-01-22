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Нідерланди планують закрити найбільше газове родовище в Європі: що сталося

Фото: у Нідерландах можуть закрити найбільше в Європі газове родовище (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Основними причинами закриття найбільшого в Європі газового родовища Нідерланди називають питання безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання, посилаючись на інсайдерські джерела, уряд Нідерландів планує закрити сейсмонебезпечне газове родовище Гронінген до 1 жовтня цьогоріч. При цьому, триватиме постійний моніторинг того, чи вистачає газу зараз і чи буде його достатньо в Європі після нинішньої зими.

"Газове родовище, розташоване в північно-східному регіоні Нідерландів, недалеко від кордону з Німеччиною, видобуває лише частину свого потенціалу. Проте видобуток продовжувався, попри намагання завершити роботу родовища. Причиною став тиск, якого минулого літа зазнав уряд, оскільки вторгнення Росії в Україну спричинило значний дефіцит газу в Європі", - зауважує видання.

FT наводить коментар державного секретаря з питань гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганса Вілбріфа, який запевнив, що у разі необхідності родовище може подовжити роботу до жовтня 2024 року.

Днями РБК-Україна повідомляло, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив: Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.

Крім того, ми писали, що газовий шантаж Росії провалився та які ризики залишаються перед Україною та ЄС.

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