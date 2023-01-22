Нидерланды планируют закрыть крупнейшее газовое месторождение в Европе: что произошло

Как отмечает издание, ссылаясь на инсайдерские источники, правительство Нидерландов планирует закрыть сейсмоопасное газовое месторождение Гронингена до 1 октября этого года. При этом будет продолжаться постоянный мониторинг того, хватает ли газа сейчас и будет ли его достаточно в Европе после нынешней зимы.

"Газовое месторождение, расположенное в северо-восточном регионе Нидерландов, недалеко от границы с Германией, добывает лишь часть своего потенциала. Однако добыча продолжалась, несмотря на попытки завершить работу месторождения. Причиной стало давление, которое прошлым летом испытало правительство, поскольку вторжение России в Украину повлекло за собой значительный дефицит газа в Европе", - отмечает издание.

FT приводит комментарий государственного секретаря по горнодобывающей промышленности Нидерландов Ганса Уилбрифа, который заверил, что в случае необходимости месторождение может продлить работу до октября 2024 года.