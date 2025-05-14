Нідерланди підвищують рівень бойової готовності: що за цим стоїть

Міністерство оборони Нідерландів відсьогодні підвищує так званий "рівень бойової готовності". Він зросте з першого до другого рівня (з A до A+). Усього існує 6 рівнів.

Як відомо, причиною підвищення є зростання рівня загрози. Міністерство оборони сьогодні поінформувало про це Палату представників.

Що це означає для Нідерландів

Рівень "Alert State"A+ означає додаткові заходи безпеки. Зокрема Міністерство оборони просить особовий склад бути особливо пильним щодо підозрілих осіб, автомобілів, посилок та дронів, і негайно повідомляти про підозрілі ситуації.

Командирів також просять довести інформацію про підвищення рівня до відома всього особового складу. Кожен повинен дотримуватися цих заходів.

Зміст заходів безпеки, як і зазвичай, міністерство не розголошує.

Оцінка загроз військовою розвідкою

Підставою для підвищення рівня готовності стала оцінка загроз від MIVD (Служба військової розвідки та безпеки). У ній зазначено, що інші країни все більше готові до здійснення диверсій, зокрема й ті, що розташовані поблизу кордонів Нідерландів.

Крім того, підвищення бойової готовності пов’язане зі зростанням загроз у Європі. На цей момент немає конкретної загрози для об’єктів оборони.