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Нідерланди підтвердили, що Україна подала запит на постачання винищувачів F-16

Фото: Нідерланди отримали офіційний запит від України на вистачання винищувачів F-16 (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Україна подала офіційний запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Проте поки питання на стадії обговорення.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

За словами міністра, прохання України зрозуміле, але його нелегко виконати.

"Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми маємо серйозно подумати про наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми маємо бути чесними у цьому", - сказала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що переговори щодо винищувачів для України продовжуються, але за зачиненими дверима.

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