Нидерланды подтвердили, что Украина подала запрос на поставку истребителей F-16

По словам министра, просьба Украины ясна, но ее нелегко выполнить.

"Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом", - сказала она.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры по истребителям для Украины продолжаются, но за закрытыми дверями.

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