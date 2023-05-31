Нідерланди підозрюють чоловіка в контрабанді чипів в обхід санкцій. Він втік до РФ, - ЗМІ

Прокуратура Нідерландів підозрює чоловіка, на ім'я Дмитро К. в обході торговельних санкцій проти Росії та контрабанді мікрочіпів. Він уже втік на територію РФ разом зі своєю сім'єю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LochemsNieuws.
Прокуратура підозрює чоловіка в контрабанді транзисторів, комп'ютерних чипів і деталей для дронів. За даними прокуратури, це було чітко вказано в експортних документах із низкою посилок, відправлених на Мальдіви.
Правоохоронці вважають, що на Мальдіви вони так і не потрапили, а були відправлені в Росію через одну з країн Балтії. Його запідозрили в підробці документів.
"Минулого року він перебував під вартою понад два місяці. У грудні суддя постановив, що він може очікувати суду на волі. Суддя постановив, що ризик втечі був незначним", - пише видання.
Чоловік спочатку був відомий як торговець радіоелектронними компонентами. Незабаром після введення санкцій ЄС проти Росії він змінив реєстрацію в Торгово-промисловій палаті Нідерландів на "торгівлю канцелярськими товарами та споживчими товарами". Видання зазначає, що є ознаки того, що поставлені чипи використовувалися у виробництві військової техніки.
Ще у січні повідомлялось, що мікрочипи виробництва нідерландських компаній попри санкції потрапляють до Росії через посередників.
Правоохоронці Нідерландів підозрюють низку компаній та приватних осіб в обході санкцій проти Росії. За перший рік санкцій було порушено 45 кримінальних справ.
Прокуратура Нідерландів арештувала земельну ділянку поблизу Амстердама, яка належить колишньому зятю російського диктатора Володимира Путіна Йорріту Фаассену.
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