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Нідерланди передали українським прикордонникам мобільний госпіталь (відео)

Фото: Військові та мобільний госпіталь (dpsu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди передали Україні мобільний госпіталь. Він обладнаний всім, що необхідно для невідкладної допомоги потерпілим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"У контексті зміцнення співпраці Посольства Королівства Нідерландів та Державної прикордонної служби України, військовим було передано мобільний госпіталь", - йдеться у повідомленні.

Інформація про переданий Україні мобільний госпіталь

Мобільний шпиталь - ключовий елемент для надання допомоги постраждалим у районах бойових дій та посилення лікувально-евакуаційних спроможностей медичної служби. Госпіталь обладнаний всім, що необхідно для невідкладної допомоги потерпілим.

Фото: мобільний госпіталь (dpsu.gov.ua)

Представники компанії "Hospitainer" провели теоретичні та практичні заняття для військових медиків. У ході навчань відпрацювали розгортання та використання обладнання мобільного комплексу.

Що про передану допомогу кажуть у ДПСУ

"Завдяки голландським партнерам ми отримали сьогодні устаткування для комплектації мобільного госпіталю. Він може працювати в автономному режимі, завдяки наявності сонячних батарей в бронекапсулах", - зазначив начальник управління охорони здоров’я Державної прикордонної служби України бригадний генерал медичної служби Михайло Карнаух.

За його словами, у госпіталі є операційна, рентген, наркозне та дихальне обладнання, лабораторія. Все сучасне, що пришвидшить поставлення діагнозу та надання невідкладної медичної допомоги.

Допомога від Нідерландів

Нідерланди виділять Україні другий комплексний пакет підтримки на загальну суму понад 118 млн євро. Кошти підуть на гуманітарні потреби та економічну допомогу.

Також Нідерланди планують виділити фінансову допомогу Україні для посилення її протиповітряної оборони. Також для ЗСУ закуплять чотири пасивні радіолокаційні системи VERA-EG.

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