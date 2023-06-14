Нідерланди закуплять чотири радари для посилення ППО України

Нідерланди планують виділити фінансову допомогу Україні для посилення її протиповітряної оборони. Також для ЗСУ закуплять чотири пасивні радіолокаційні системи VERA-EG.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен .

"Росія обстрілює цивільні та військові об'єкти України з повітря, тому, як і раніше, важливо зміцнювати українську ППО. Нідерланди роблять свій внесок у це разом зі своїми союзниками", - йдеться у повідомленні.

Міжнародний фонд для України виділив 92 мільйони євро на протиповітряну оборону. Очікується, що це відбудеться до кінця року.

Крім того, завтра під час Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 млн євро на закупівлю техніки ППО, яка буде доставлена в Україну найближчим часом. Міноборони Нідерландів закуповує 4 пасивні радіолокаційні системи VERA-EG на суму 150 млн євро.

Що відомо про ці радари

РЛС зможе виявляти, локалізувати, відстежувати та ідентифікувати наземні та морські цілі.

Таким чином, Нідерланди роблять свій внесок у комплексну протиповітряну оборону України. Ці потужності є доповненням до попередніх поставок.

Посилення ППО в Україні

Вчора уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони. Там уточнили, що озброєння вартістю 92 мільйони фунтів (понад 115 млн доларів США) закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

Представники Британії зазначають, що зброя, яку отримає Україна, підвищить здатність "захистити критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій".

Сьогодні стало відомо, що Литва виділить 6 млн євро для посилення системи протиповітряної оборони в Україні. Допомога надаватиметься спільно з іншими європейськими країнами.