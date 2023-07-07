Нидерланды передали украинским пограничникам мобильный госпиталь (видео)

"В контексте укрепления сотрудничества Посольства Королевства Нидерландов и Государственной пограничной службы Украины, военным был передан мобильный госпиталь", - говорится в сообщении.

Информация о переданном Украине мобильном госпитале

Мобильный госпиталь - ключевой элемент для оказания помощи пострадавшим в районах боевых действий и усиления лечебно-эвакуационных возможностей медицинской службы. Госпиталь оборудован всем, что необходимо для неотложной помощи пострадавшим.

Фото: мобильный госпиталь (dpsu.gov.ua)

Представители компании "Hospitainer" провели теоретические и практические занятия для военных медиков. В ходе учений отработали развертывание и использование оборудования мобильного комплекса.

Что о переданной помощи говорят в ГПСУ

"Благодаря голландским партнерам мы получили сегодня оборудование для комплектации мобильного госпиталя. Он может работать в автономном режиме, благодаря наличию солнечных батарей в бронекапсулах", - отметил начальник управления здравоохранения Государственной пограничной службы Украины бригадный генерал медицинской службы Михаил Карнаух.

По его словам, в госпитале есть операционная, рентген, наркозное и дыхательное оборудование, лаборатория. Все современное, что ускорит постановку диагноза и оказание неотложной медицинской помощи.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн евро. Денежные средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Также Нидерланды планируют выделить финансовую помощь Украине для усиления ее противовоздушной обороны. Также для ВСУ закупят четыре пассивных радиолокационных системы VERA-EG.