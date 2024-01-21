Нідерланди передали Україні мобільний польовий шпиталь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України (ДПСУ).

За словами прикордонників, шпиталь може працювати за низьких температур.

"Головна особливість госпіталю - пристосування для роботи за низьких температур. До складу комплексу входять: операційний блок, палати інтенсивної терапії, розраховані на 36 ліжок, і модуль для персоналу". - написали прикордонники.

Госпіталь вирушить на схід України. У ньому медики рятуватимуть життя пораненим бійцям.

Допомога Нідерландів Україні

Раніше ми писали, що в рамках першого пакету Україні у 2024 році Нідерланди виділили 102 млн євро на гуманітарні допомогу та невідкладні потреби. Ця сума є частиною загальної допомоги у розмірі понад 2 млрд євро, яку Нідерланди готові надати Україні.

Також, 22 грудня 2023 року прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни ухвалив рішення про підготовку перших 18 винищувачів F-16 до відправки в Україну.

До речі, наприкінці листопада Нідерланди оголосили про плани надати додаткову допомогу у розмірі 2,5 млрд євро у 2024 році для підтримки України.