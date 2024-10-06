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Нідерланди передали перші свої F-16 Україні та анонсували ініціативу щодо дронів

Фото: літак F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Також країна-партнер анонсувала ініціативу щодо дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса у соцмережі Х.

"Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські F-16 було доставлено в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги. Решта 24 літаків прибудуть у найближчі місяці", - написав він.

Також в іншому посту Брекельманс заявив, що Нідерланди залишаються в авангарді підтримки України, і саме тому він оголошує про план дій щодо безпілотних літальних апаратів.

"На суму 400 мільйонів євро ми надамо передові безпілотники. Для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена у Нідерландах", - повідомив голова оборонного відомства.

Візит міністра оборони Нідерландів до України

Нагадаємо, що в рамках неанонсованого візиту до України Рубен Брекельманс зустрівся із українським міністром оборони Рустемом Умєровим.

Зокрема, сторони домовились про зміцнення співпраці в авіаційній коаліції. Мова йде про навчання екіпажів, а також поставки озброєння і запчастин до літаків.

Крім того, голова Міноборони після приїзду до Харкова описав, що побачив власними очима та як в його розумінні Україна зможе захиститися від обстрілів РФ.

"Зруйновані квартири. Нестача електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах. Україна може захиститися від цього, лише тримаючи Росію на більшій відстані", - наголосив він

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F-16Війна в Україні