Умєров зустрівся з міністром оборони Нідерландів: про що домовилися

Сьогодні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відвідав Україну з неанонсованим візитом. Під час зустрічі з українським колегою сторони досягли домовленості щодо зміцнення співпраці в авіаційній коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Міноборони України Рустема Умєрова на сторінці в Facebook .

"Провів продуктивні переговори з делегацією на чолі з міністром оборони Королівства Нідерланди Рубеном Брекельмансом. Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що літаки F-16 у повітряному просторі України є свідченням непохитної підтримки з боку народу та уряду Нідерландів.

Під час зустрічі міністри домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції.

"Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків", - уточнив він.

Умєров додав, що "разом з командою закликали партнерів ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво".