Умєров зустрівся з міністром оборони Нідерландів: про що домовилися
Сьогодні міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відвідав Україну з неанонсованим візитом. Під час зустрічі з українським колегою сторони досягли домовленості щодо зміцнення співпраці в авіаційній коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост голови Міноборони України Рустема Умєрова на сторінці в Facebook.
"Провів продуктивні переговори з делегацією на чолі з міністром оборони Королівства Нідерланди Рубеном Брекельмансом. Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії", - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що літаки F-16 у повітряному просторі України є свідченням непохитної підтримки з боку народу та уряду Нідерландів.
Під час зустрічі міністри домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції.
"Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків", - уточнив він.
Умєров додав, що "разом з командою закликали партнерів ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво".
Нагадаємо, що в рамках візиту до України очільник Міноборони Нідерландів відвідав і Харків, який фактично щодня страждає від обстрілів з боку Росії.
Зокрема, ближче до вечора він опублікував у соцмережі Х пост, в якому розповів, що власними очима побачив наслідки важких російських бомбардувань. Крім того, він описав нинішнє життя у Харкові та зазначив, яким чином Україна може захиститися від обстрілів.
"Зруйновані квартири. Нестача електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах. Україна може захиститися від цього, лише тримаючи Росію на більшій відстані", - написав він.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.