Нідерланди передали останні F-16 до тренувального центру в Румунії

Раніше цієї осені Нідерланди зняли з озброєння останні винищувачі F-16. Міноборони країни показало відео "офіційного прощання" з літаком.

Нагадаємо, що ще наприкінці липня Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що наразі тієї кількості F-16, які вже в Україні, недостатньо, але Україна чекає на додаткові літаки від партнерів.

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