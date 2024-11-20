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Нідерланди передали останні F-16 до тренувального центру в Румунії

Фото: Нідерланди передали останні винищувачі F-16 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Нідерланди передали останні винищувачі F-16 до тренувального центру в Румунії. Там українські пілоти та персонал навчаються літати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

 

Раніше цієї осені Нідерланди зняли з озброєння останні винищувачі F-16. Міноборони країни показало відео "офіційного прощання" з літаком.

Нагадаємо, що ще наприкінці липня Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що наразі тієї кількості F-16, які вже в Україні, недостатньо, але Україна чекає на додаткові літаки від партнерів.

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