Нидерланды передали последние F-16 в тренировочный центр в Румынии

Ранее этой осенью Нидерланды сняли с вооружения последние истребители F-16 . Минобороны страны показало видео "официального прощания" с самолетом.

Напомним, что в конце июля Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что пока того количества F-16, которые уже в Украине, недостаточно, но Украина ждет дополнительных самолетов от партнеров.

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