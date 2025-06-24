Нідерланди передадуть Україні військову допомогу на 175 млн євро: що увійде до пакета

Очікується, що постачання радарів, які допоможуть ідентифікувати безпілотники, що наближаються, і передавати дані системам ППО, буде завершено до кінця року.

Міністерство оборони Нідерландів уточнило, що 80 млн євро з пакета підуть на підтримку безпілотників через міжнародну коаліцію дронів.

Брекельманс повідомив, що цей крок послідував за угодою на суму 500 млн євро з виробництва 600 тисяч безпілотників з українською оборонною промисловістю перед самітом НАТО в Гаазі.