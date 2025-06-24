Нідерланди передадуть Україні військову допомогу на 175 млн євро: що увійде до пакета

Нідерланди нададуть Україні 100 радарів для виявлення безпілотників і 20 транспортних засобів для медичної евакуації в рамках нового пакета допомоги на суму 175 млн євро.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очікується, що постачання радарів, які допоможуть ідентифікувати безпілотники, що наближаються, і передавати дані системам ППО, буде завершено до кінця року.
Міністерство оборони Нідерландів уточнило, що 80 млн євро з пакета підуть на підтримку безпілотників через міжнародну коаліцію дронів.
Брекельманс повідомив, що цей крок послідував за угодою на суму 500 млн євро з виробництва 600 тисяч безпілотників з українською оборонною промисловістю перед самітом НАТО в Гаазі.
Від початку повномасштабного російського вторгнення на початку 2022 року Нідерланди ухвалили рішення надати Україні військову підтримку на суму близько 10 млрд євро.
На початку червня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди передадуть Україні пакет військової допомоги у сфері морської безпеки на 400 млн євро. До нього входять кораблі, катери і морські дрони.
Нагадаємо, 24-25 червня в Гаазі (Нідерланди) відбудеться саміт країн НАТО. У рамках саміту також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.
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