UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нідерланди передадуть Україні 28 всюдиходів Viking

Фото: всюдиход Viking (x.com/DefensieMin)
Автор: Каріна Левицька

Україна отримає майже 30 всюдиходів Viking. Військову техніку Києву нададуть Нідерланди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра оборони Нідерландів Рубена Брекелманса.

"Україна відчайдушно потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором", - наголосив міністр.

Він зазначив, що Нідерланди передадуть 28 гусеничних машин Viking. За його словами, морська піхота спеціально підготувала для них українських солдатів.

"Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані", - зазначив він.

 

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, що ще у липні Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів.

Крім того, до передачі винищувачів, Нідерланди пообіцяли передати 300 млн євро на боєприпаси для винищувачів F-16.

Нещодавно також стало відомо, що Нідерланди закуплять для України 51 мобільний радар для виявлення дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України