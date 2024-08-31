Нидерланды передадут Украине 28 вездеходов Viking

"Украина отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Нидерланды передадут 28 гусеничных машин Viking. По его словам, морская пехота специально подготовила для них украинских солдат.

"Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", - отметил он.