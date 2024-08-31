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Нидерланды передадут Украине 28 вездеходов Viking

Фото: вездеход Viking (x.com/DefensieMin)
Автор: Карина Левицкая

Украина получит почти 30 вездеходов Viking. Военную технику Киеву предоставят Нидерланды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса.

"Украина отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Нидерланды передадут 28 гусеничных машин Viking. По его словам, морская пехота специально подготовила для них украинских солдат.

"Наша поддержка Украины продолжает держать Россию на расстоянии", - отметил он.

 

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, что в июле Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов.

Кроме того, до передачи истребителей Нидерланды пообещали передать 300 млн евро на боеприпасы для истребителей F-16.

Недавно также стало известно, что Нидерланды закупят для Украины 51 мобильный радар для обнаружения дронов.

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