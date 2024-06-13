Нідерланди передадуть Україні 152-мм снарядів на 350 млн євро

Україна отримає снаряди калібру 152 мм на суму понад 350 мільйонів євро. Кошти будуть виділені з Міжнародного фонду з підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

Коли саме та яку кількість снарядів Україна отримає наразі не відомо. У нідерландському відомстві зазначили, що це робиться з міркувань безпеки.

"У попередніх поставках боєприпасів Україна наразі отримувала в основному 155-мм снаряди для гаубиць, подаровані Заходом. Проте країна також має багато 152-мм гармат. З новою поставкою цю зброю також можна використовувати краще", - сказано у повідомленні.

Міжнародний фонд для України (International Fund for Ukraine, IFU) - це фінансова ініціатива, створена для надання військової підтримки Україні у відповідь на вторгнення Росії. Заснований у 2022 році Великою Британією та Данією, фонд залучив внески від кількох країн, включаючи Норвегію, Нідерланди, Швецію, Ісландію та Литву. Нещодавно до них приєдналася й Австралія, виділивши додаткові кошти.

Фонд забезпечує ефективний розподіл ресурсів для задоволення найнагальніших оборонних потреб України, дозволяючи забезпечити тривалу військову підтримку при збереженні готовності власних збройних сил країн-донорів.

Допомога від Нідерландів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Нідерланди, за підтримки інших країн-власників Patriot, мають намір зібрати й передати Україні систему Patriot у короткостроковій перспективі. Для цього Амстердам надасть основні компоненти зі своїх запасів та звернеться до європейських країн з проханням додати інші необхідні частини.

Крім того, Нідерланди та їхні союзники планують закупити для України додаткове військове обладнання на суму 175 млн євро.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Нідерландів нову партію військової допомоги, включаючи бронемашини YPR-765.

Також українські військові очікують отримати від Нідерландів винищувачі F-16 вже цього літа.

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