Нидерланды передадут Украине 152-мм снарядов на 350 млн евро

Украина получит снаряды калибра 152 мм на сумму более 350 миллионов евро. Средства будут выделены из Международного фонда поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

Когда именно и какое количество снарядов Украина получит пока неизвестно. В нидерландском ведомстве отметили, что это делается из соображений безопасности.

"В предыдущих поставках боеприпасов Украина получала в основном 155-мм снаряды для гаубиц, подаренные Западом. Однако страна также имеет много 152-мм пушек. С новой поставкой это оружие также можно использовать лучше", - сказано в сообщении.

Международный фонд для Украины (International Fund for Ukraine, IFU) – это финансовая инициатива, созданная для оказания военной поддержки Украине в ответ на вторжение России. Основанный в 2022 году Великобританией и Данией, фонд привлек взносы от нескольких стран, включая Норвегию, Нидерланды, Швецию, Исландию и Литву. Недавно к ним присоединилась Австралия, выделив дополнительные средства.

Фонд обеспечивает эффективное распределение ресурсов для удовлетворения самых неотложных оборонных потребностей Украины, позволяя обеспечить длительную военную поддержку при сохранении готовности собственных вооруженных сил стран-доноров.

Помощь от Нидерландов

Напомним, ранее мы сообщали, что Нидерланды при поддержке других стран-владельцев Patriot намерены собрать и передать Украине систему Patriot в краткосрочной перспективе. Для этого Амстердам предоставит основные компоненты из своих запасов и обратится в европейские страны с просьбой добавить другие необходимые части.

Кроме того, Нидерланды и их союзники планируют закупить для Украины дополнительное военное оборудование на сумму 175 млн. евро.

Недавно стало известно, что Украина получит от Нидерландов новую партию военной помощи, включая бронемашину YPR-765.

Также украинские военные ожидают получить от Нидерландов истребители F-16 уже этим летом.

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