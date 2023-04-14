Нідерланди опублікували список всієї обіцяної допомоги Україні: що в ньому

Уряд Нідерландів оприлюднив список військової допомоги Україні, яка надходила з минулого року. У списках вказані як отримані одиниці техніки, так і ті, що планують передати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Нідерландів.
До списку увійшли:
Крім цього, Амстердам передав індивідуальну зброю, боєприпаси, різні типи дронів, прилади нічного бачення, понтонні системи та мости, польові шпиталі та кухні, намети, обладнання для розмінування. Особисте спорядження: одяг, шоломи, бронежилети та пайки.
Нідерланди також передали товари медичного призначення - аптечки та ліки.
Нагадаємо, МЗС Нідерландів закликало посилювати підтримку України та санкційний тиск на РФ.
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