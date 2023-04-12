У МЗС Нідерландів закликали посилювати підтримку України та санкційний тиск на РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Нідерланди та Франція об’єднують свої зусилля для створення сильного та стійкого Європейського союзу із реальною геополітичною вагою, щоб мати змогу протистояти викликам.

“Війна в Україні ставить перед нами великі завдання. Ми повинні продовжувати тиснути на росію через санкції та підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно”, - зазначив Гукстра.