Нидерланды опубликовали список всей обещанной помощи Украине: что в нем

Правительство Нидерландов обнародовало список военной помощи Украине, которая поступала с прошлого года. В списках указаны как полученные единицы техники, так и те, что планируют передать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.
В список вошли:
Кроме этого, Амстердам передал индивидуальное оружие, боеприпасы, различные типы беспилотников, приборы ночного видения, понтонные системы и мосты, полевые госпитали и кухни, палатки, оборудование для разминирования. Личное снаряжение: одежда, шлемы, бронежилеты и пайки.
Нидерланды также передали товары медицинского назначения - аптечки и лекарства.
Напомним, МИД Нидерландов призвал усиливать поддержку Украины и санкционное давление на РФ.
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