Нідерланди очікують, що Зеленського запросять на саміт НАТО у Гаазі

На думку Вельдкампа, Зеленський буде запрошений для участі у саміті НАТО в Гаазі, але обговорювати можливі результати цієї події наразі зарано, оскільки перемовини з Росією про встановлення хоча б тимчасового перемир’я досі тривають.

"Ще дуже зарано говорити, що саме відбудеться в Гаазі. Але я очікую, що президент Зеленський буде там", - сказав нідерландський міністр.

Він зазначив, що будь-які прогнози щодо саміту НАТО, який відбудеться у червні, нині робити складно, оскільки "російсько-американські перемовини тривають прямо зараз".

"Я можу собі уявити, що в якийсь момент нам усім увірветься терпець - і американцям увірветься терпець через те, що Росія тягне час у цих переговорах. Ми бачили це на переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі. Вони (росіяни - ред.) прив'язують до них всілякі додаткові елементи, просто як тактику затягування часу. Учора за столом переговорів в нас було дуже добре усвідомлення цього", - додав Вельдкамп.

Глава МЗС Нідерландів наголосив, що союзники мають більше тиснути на Росію та максимально підтримувати Україну.