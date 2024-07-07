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Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо

Фото: Каспар Велдкамп, глава МЗС Нідерландів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Віталій Носач

Нідерланди не виключають навчання українських військових на території України, але наразі конкретних планів щодо цього немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Нідерландів Каспара Велдкампа на прес-конференції в Києві.

"Ми зараз ведемо дискусії з іншими партнерами. У нас немає ще конкретних планів щодо навчання. Ми вже навчаємо, як ви знаєте, в інших країнах", - сказав міністр.

За словами Велдкампа, відправною точкою в цьому питанні є те, що потрібно Україні для підготовки своїх військових.

"Я не виключаю жодного з варіантів на майбутнє, хоча ми зважуємо кожен з варіантів, всі за і проти", - додав глава МЗС Нідерландів.

Навчання військових в Україні

У червні президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір створити коаліцію країн, які готові навчати українських військових на території України, а не за кордоном, як це відбувається зараз.

Зокрема, Париж надіслав відповідну пропозицію країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США. Однак в НАТО багато хто проти такої ідеї через страх стати стороною війни з РФ.

Днями видання De Volkskrant розповіло, що до французької коаліції можуть приєднатися Нідерланди.

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