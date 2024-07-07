Нідерланди про навчання військових в Україні: поки планів немає, але не виключаємо

"Ми зараз ведемо дискусії з іншими партнерами. У нас немає ще конкретних планів щодо навчання. Ми вже навчаємо, як ви знаєте, в інших країнах", - сказав міністр.

За словами Велдкампа, відправною точкою в цьому питанні є те, що потрібно Україні для підготовки своїх військових.

"Я не виключаю жодного з варіантів на майбутнє, хоча ми зважуємо кожен з варіантів, всі за і проти", - додав глава МЗС Нідерландів.