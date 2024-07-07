Нидерланды об обучении военных в Украине: пока планов нет, но не исключаем

Нидерланды не исключают обучение украинских военных на территории Украины, но пока конкретных планов на этот счет нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Нидерландов Каспара Велдкампа на пресс-конференции в Киеве.
"Мы сейчас ведем дискуссии с другими партнерами. У нас нет еще конкретных планов по обучению. Мы уже учим, как вы знаете, в других странах", – сказал министр.
По словам Велдкампа, отправной точкой в этом вопросе является то, что нужно Украине для подготовки своих военных.
"Я не исключаю ни одного из вариантов на будущее, хотя мы взвешиваем каждый из вариантов, все за и против", - добавил глава МИД Нидерландов.
В июне президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать коалицию стран, готовых обучать украинских военных на территории Украины, а не за рубежом, как это происходит сейчас.
В частности, Париж направил соответствующее предложение странам Балтии, Польши, Дании, Швеции, Британии, Нидерландам и США. Однако в НАТО многие против такой идеи из-за страха стать стороной войны с РФ.
На днях издание De Volkskrant рассказало, что к французской коалиции могут присоединиться Нидерланды.
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